Ex Ilva | cosa c’è dietro lo stallo della vendita

A metà maggio, la situazione dell’ex Ilva appare complessa: la gara di vendita non si è conclusa e la scadenza fissata per aprile è stata superata. Attualmente, ci sono ancora due offerenti ufficiali, ma il processo sembra essere in stallo. Nel frattempo, anche il piano alternativo presentato dal governo si sta indebolendo già nella stessa settimana in cui è stato annunciato. La situazione rimane ancora aperta e senza una soluzione definitiva all’orizzonte.

A metà maggio la fotografia dell’ex Ilva è desolante: gara di vendita non chiusa, scadenza di aprile disattesa, due offerenti formali ancora in campo, un piano B governativo che si sgonfia già nella settimana in cui è stato annunciato. E un dossier che ha cambiato scrivania. Le offerte sul tavolo: pro e contro. La proposta di Flacks group. I due pretendenti in campo sono Flacks Group e Jindal Steel International. Il primo, family office di Miami fondato dal britannico Michael Flacks, ha depositato l’offerta l’11 dicembre 2025: 5 miliardi di investimenti, 8.500 posti garantiti, asset a un euro simbolico, Stato al 40 per cento del capitale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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