Tennis Atp Bastad | Darderi sconfitto in finale da Rublev
Andrey Rublev ha vinto la finale dell'ATP 250 di Bastad contro Luciano Darderi in due set, 6-4, 6-3. La partita è durata circa un'ora e un quarto. Darderi, numero 18 del mondo, è stato sconfitto dal numero 16 del ranking.
Andrey Rublev ha battuto in due set Luciano Darderi nella finale dell'Atp 250 di Bastad, in Svezia. L'azzurro, numero 18 del mondo, si è dovuto inchinare al russo numero 16 del ranking col punteggio di 6-4, 6-3, maturato in poco più di un'ora e un quarto di gioco. In un altro torneo 250 conclusosi oggi, quello nella elvetica Gstaad, il greco Stefanos Tsitsipas è tornato a vincere un titolo Atp dopo oltre un anno grazie al successo sul belga Raphael Collignon per 6-4, 6-7, 6-3. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Tennis, Atp Bastad: Darder sconfitto in finale da RublevAndrey Rublev ha vinto la finale dell’ATP 250 di Bastad, sconfiggendo in due set Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 6-3.
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