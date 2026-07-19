Tennis Atp Bastad | Darder sconfitto in finale da Rublev

Andrey Rublev ha vinto la finale dell’ATP 250 di Bastad, sconfiggendo in due set Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 6-3. La partita è durata poco più di un’ora e un quarto. Darderi, numero 18 del ranking mondiale, è stato battuto dal russo, numero 16 del ranking.

Andrey Rublev ha battuto in due set Luciano Darderi nella finale dell'Atp 250 di Bastad, in Svezia. L'azzurro, numero 18 del mondo, si è dovuto inchinare al russo numero 16 del ranking col punteggio di 6-4, 6-3, maturato in poco più di un'ora e un quarto di gioco. In un altro torneo 250 conclusosi oggi, quello nella elvetica Gstaad, il greco Stefanos Tsitsipas è tornato a vincere un titolo Atp dopo oltre un anno grazie al successo sul belga Raphael Collignon per 6-4, 6-7, 6-3. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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