Darderi-Rublev oggi Finale ATP Bastad 2026 | orario canale tv streaming

La finale del torneo ATP 250 di Bastad si svolgerà oggi sulla terra battuta outdoor. Il match metterà di fronte il numero 2 del seeding, l’italiano Luciano Darderi, e il numero 1, il russo Andrey Rublev. La partita si giocherà nel torneo Nordea Open 2026, con la possibilità di seguire l’evento in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming.

La finale del tabellone di singolare maschile dei Nordea Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Bastad, in Svezia, vedrà protagoniste sulla terra battuta outdoor le prime due teste di serie: il numero 2 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, affronterà per il titolo il numero 1, il russo Andrey Rublev. L’incontro dell’ ultimo atto in cui si affronteranno il tennista italiano ed il russo sarà il secondo ed ultimo del programma, che si aprirà con la finale di doppio alle ore 11.30 di oggi, domenica 19 luglio, sul Centre Court: in ogni caso il match inizierà non prima delle ore 14.00. Il match tra Luciano Darderi ed il... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Darderi, Rublev, Borges & More Seek Semi-Final Spots | Bastad Quarter-Final Highlights

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Dove vedere in tv Darderi-Rublev oggi, ATP Bastad 2026: orario finale, programma, streamingLa finale del torneo ATP 250 di Bastad tra Luciano Darderi e Andrey Rublev si gioca domenica 19 luglio, a partire dalle 14.

Dove vedere in tv Darderi-Rulev, ATP Bastad 2026: orario finale, programma, streamingDomenica 19 luglio alle 14, Luciano Darderi affronterà Andrey Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia.

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ATP250 Bastad SF: [1] A. Rublev def. [3] A. Tabilo 6-4, 4-6, 6-4 reddit

Darderi-Rublev all'Atp Bastad, dove vedere in tv e streamingCaccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi. Campione uscente del torneo svedese, l'italoargentino se la vedrà in finale contro Andrey Rublev, testa di serie numero 1. Il match è in ... sport.sky.it

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