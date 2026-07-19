LIVE Darderi-Rublev 0-0 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | inizia la finale dell’azzurro

Notizia in breve

Il match tra Darderi e Rublev all’ATP Bastad è iniziato con il primo game che si è concluso con un errore di diritto di Rublev. Il russo ha poi ottenuto la seconda palla nel secondo punto del game. Il riscaldamento si è concluso e il match è partito alle 14.09. La finale si svolge senza vantaggi evidenti finora, con il punteggio di 0-0.