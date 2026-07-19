LIVE Darderi-Rublev 0-0 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | inizia la finale dell’azzurro
Il match tra Darderi e Rublev all’ATP Bastad è iniziato con il primo game che si è concluso con un errore di diritto di Rublev. Il russo ha poi ottenuto la seconda palla nel secondo punto del game. Il riscaldamento si è concluso e il match è partito alle 14.09. La finale si svolge senza vantaggi evidenti finora, con il punteggio di 0-0.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Esce il dritto di Rublev. Seconda palla ad inizio game per il russo. Inizia il match 14.09 Termina il riscaldamento, sta per iniziare il match. 14.07 Il primo a servire sarà Rublev, con l’azzurro che ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere. 14.05 Darderi dovrà essere bravo a variare in maniera continua il suo gioco, cercando di portare il russo il più vicino possibile alla rete che sappiamo essere il suo grande tallone d’Achille. É da fondo campo, infatti, che il russo riesce ad esprimersi al meglio, soprattutto quando ha la possibilità di scaricare sul dritto la pesantezza dei suoi colpi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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