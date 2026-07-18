Durante il concerto di Bad Bunny, a Milano, una tempesta di grandine ha costretto all’evacuazione dell’area con 78mila persone presenti. Diversi spettatori hanno riportato ferite lievi. La serata è stata interrotta e il concerto annullato. Live Nation ha annunciato il rimborso dei biglietti. La tempesta ha causato l’interruzione improvvisa dell’evento, che era molto atteso e aveva già subito un rinvio in precedenza.

Bisognerà chiamarla la maledizione dei grandi concerti: dopo Rosalia a marzo per un'intossicazione alimentare, è saltata anche l'attesissima seconda data di Bad Bunny, l'astro portoricano, per una tempesta violentissima che si è abbattuta sull'Ippodromo di Milano. Domenica mattina Live Nation ha fatto sapere che il concerto non sarà riprogrammato e che i biglietti verranno rimborsati completamente. Il concerto era iniziato da un'ora circa, la gente ballava senza sosta sul pratone antistante il mega palco, con un omaggio perfino a Bella Ciao, e Bud Bunny ringraziava il meteo fino a quel momento clemente: «Fa molto più fresco di ieri». 🔗 Leggi su Corriere.it

© Corriere.it - Il concerto di Bad Bunny interrotto per grandine: evacuato l'ippodromo con 78mila spettatori, diversi feriti lievi. Live Nation: «I biglietti saranno rimborsati»

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Milano, il concerto di BadBunny interrotto per grandine: evacuato lippodromo con 78mila spettatori

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