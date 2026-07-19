Il Garante Privacy ha multato con 80mila euro un’azienda per telefonate sul vecchio cellulare nel recupero crediti. Secondo l’autorità, il titolare del trattamento non avrebbe effettuato controlli periodici, documentati e verificabili sulle operazioni di chiamata. La sanzione deriva dal mancato rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali durante le attività di recupero crediti. La multa evidenzia l’obbligo di monitorare e documentare le procedure di contatto con i clienti.

Nelle attività di recupero crediti il titolare del trattamento deve effettuare controlli periodici, documentati e verificabili per monitorare le operazioni sotto il profilo della protezione dei dati personali. A ribadirlo è stato nelle scorse ore il Garante per la Privacy, che ha comminato una sanzione di 50mila euro ad una società titolare del trattamento e di 30mila euro alla società incaricata del recupero del credito. – Notizie.com Secondo l’Autorità italiana per la Protezione dei dati personali, insomma, titolari e responsabili dei dati personali hanno precisi obblighi. Nelle attività di recupero crediti il titolare del trattamento deve effettuare controlli periodici, documentati e verificabili per monitorare, sotto il profilo della protezione dei dati personali, le attività di recupero crediti affidate a società terze responsabili. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Telefonate sul vecchio cellulare per il recupero crediti: scatta la maxi multa del Garante Privacy da 80mila euro

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Il recupero crediti mi chiama dopo 20 anni.

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