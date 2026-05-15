Controlli in una fabbrica del Milanese | scatta la maxi multa da 52mila euro e una denuncia

Durante un controllo condotto dai carabinieri in un’azienda tessile situata nel Milanese, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla notifica di una sanzione amministrativa di 52.000 euro. Inoltre, sono state presentate due denunce nei confronti dei responsabili dell’attività. L’intervento si è concentrato sulla verifica delle normative vigenti e ha coinvolto la verifica delle condizioni di lavoro e il rispetto delle norme di sicurezza.

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