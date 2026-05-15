Controlli in una fabbrica del Milanese | scatta la maxi multa da 52mila euro e una denuncia
Durante un controllo condotto dai carabinieri in un’azienda tessile situata nel Milanese, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla notifica di una sanzione amministrativa di 52.000 euro. Inoltre, sono state presentate due denunce nei confronti dei responsabili dell’attività. L’intervento si è concentrato sulla verifica delle normative vigenti e ha coinvolto la verifica delle condizioni di lavoro e il rispetto delle norme di sicurezza.
Una maxi multa da 52 mila euro e due denunce. È il risultato di un controllo dei carabinieri in un’azienda tessile di Pero.Il blitz, condotto dai militari della compagnia di Rho insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e al personale dell’Ispettorato del lavoro di Milano, con il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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