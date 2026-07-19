Tapas paella e finale | per i tifosi della Spagna cucino io sarà una festa

Un tifoso ha dichiarato che preparerà tapas, paella e un dolce per festeggiare, indipendentemente dal risultato della partita. Ha aggiunto che l'obiettivo è condividere un momento di festa con gli amici, sia in caso di vittoria che di sconfitta.

"Speriamo di vincere, ma la cosa importante é che alla fine possiamo fare una bella festa con i nostri amici e questo sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta". Maria Jesus Gonzalez Rodriguez, Susy per amici e amiche, è nata a Cordoba ma vive a Forlì da 30 anni dopo essersi sposata, curiosamente, con un forlivese di padre italiano e madre spagnola, Javier Alteo Bagnolini Perez. Senza essere una grande appassionata di calcio, stravede però per la nazionale di Lamine Yamal. Come è finita da Cordoba a Forlì? "Lavoravo come interprete e traduttrice e avevo inviato diversi curricula ad alcune università. Quando sono stata chiamata da Forlì ero in Germania a perfezionare il tedesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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