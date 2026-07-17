Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di giocare Spagna-Argentina e sarà una finale epica

L'intelligenza artificiale prevede che la finale tra Spagna e Argentina si concluderà ai supplementari. Secondo il modello, la partita sarà molto combattuta, con entrambe le squadre che lotteranno fino all'ultimo minuto. La previsione indica che la sfida sarà intensa e decisa solo nel tempo supplementare, senza indicare una favorita.

Il pronostico di Gemini per la finale dei Mondiali: ecco chi vincerà domenica tra Spagna e Argentina secondo l'IA. Partita tesa che si deciderà nei supplementari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CHI VINCERÀ I MONDIALI 2026 Lo abbiamo chiesto all'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

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Mi chiedo cosa diranno ora? L'Argentina ha pagato Embolo per prendere un cartellino rosso, hanno truccato la palla per far entrare in rete 3 volte reddit