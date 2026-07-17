Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di giocare Spagna-Argentina e sarà una finale epica

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'intelligenza artificiale prevede che la finale tra Spagna e Argentina si concluderà ai supplementari. Secondo il modello, la partita sarà molto combattuta, con entrambe le squadre che lotteranno fino all'ultimo minuto. La previsione indica che la sfida sarà intensa e decisa solo nel tempo supplementare, senza indicare una favorita.

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