La Spagna ha battuto la Francia 2-0 e si è qualificata per la finale. La partita ha visto i padroni di casa dominare, senza lasciare spazio agli avversari, considerati tra i favoriti. La squadra francese si è mostrata irriconoscibile rispetto alle aspettative, mentre la difesa spagnola ha mantenuto saldo il controllo. La gara si è conclusa con un risultato netto, senza grandi occasioni per la Francia.

Invece dello scontro tra titani previsto da tutti, che metteva di fronte i super-talenti dell’attacco della Francia e l’ermetica difesa della Spagna, l’undici di Oscar de la Fuente si è confermato troppo forte per i transalpini. La prima semifinale del mondiale nordamericano diventa un assolo per i campioni d’Europa, apparsi durante tutta la gara nettamente superiori ad una Francia irriconoscibile rispetto a quella vista finora. Nonostante il grande potenziale offensivo dei transalpini, Unai Simon è stato chiamato raramente in causa grazie al lavoro eccellente della difesa iberica. Le Furie Rosse passano al 22’ quando Digne non si accorge della presenza di Lamine Yamal alle sue spalle e lo colpisce cercando di rinviare un cross. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Spagna domina una Francia irriconoscibile: 2-0 Furie Rosse, sarà finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spagna-Belgio 2-1 ai Mondiali 2026: le furie rosse raggiungono la Francia in semifinaleLa Spagna ha battuto il Belgio 2-1 ai Mondiali 2026, conquistando così un posto in semifinale.

Tutto facile per la Spagna, Austria battuta 3-0: furie rosse agli ottavi del mondialeLa Spagna ha vinto 3-0 contro l’Austria nei sedicesimi di finale del Mondiale, qualificandosi agli ottavi.

Temi più discussi: Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Stati Uniti-Belgio; Ci pensa sempre Mikel Merino: la Spagna batte il Belgio e raggiunge la Francia nella semifinale dei Mondiali; Spagna-Belgio – Quote e Pronostici Coppa del Mondo – 10/07/2026; Diavoli e Furie Rosse si sfidano nella Città degli Angeli: la Spagna vola in semifinale.

Mondiali, la Spagna domina una Francia irriconoscibile: 2-0 Furie Rosse, sarà finaleInvece dello scontro tra titani previsto da tutti, che metteva di fronte i super-talenti dell’attacco della Francia e l’ermetica difesa della Spagna, l’undici di Oscar de la Fuente si è confermato ... ilgiornale.it

La Spagna vola in finale ai Mondiali: Francia battuta 2-0 in una gara senza storia. Yamal fa ammattire Digne, Mbappé e Olise fantasmiÈ una Spagna inarrestabile. Le Furie Rosse di De la Fuente volano in finale ai Mondiali battendo 2-0 la Francia in una gara senza storia: basta un gol per tempo agli spagnoli per avere ... leggo.it