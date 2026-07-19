Il direttore sportivo e l’allenatore sono stati annunciati come parte dello staff tecnico di una nuova squadra. La società ha comunicato che i due ricopriranno rispettivamente il ruolo di responsabile delle operazioni di mercato e di allenatore. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali contratti o durata dell’incarico. La formazione si prepara a partecipare al campionato senza ancora aver disputato partite ufficiali. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni.

Navigare a fari spenti per settimane, disegnando rotte e muovendo pedine senza avere la certezza di poter mai toccare terra. Il cantiere del neonato Rimini, in realtà, non è mai rimasto fermo: i soci della cordata capitanata da Lanzetti hanno continuato a tessere la tela sul piano sportivo e organizzativo, preparando ogni mossa in anticipo per non farsi sorprendere dal tempo. Solo adesso, con la chiusura del bando comunale, questo lavoro sotto traccia può iniziare a intravedere la luce, anche se l’ufficialità di ogni singolo tassello arriverà soltanto dopo il definitivo via libera delle istituzioni. La macchina, però, ha già i motori accesi. In cima alla catena di comando c’è il direttore sportivo Pietro Tamai, che sembrerebbe aver già virtualmente blindato la cabina di regia tecnica: la panchina sarà affidata a Massimo Gadda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tamai direttore sportivo e Gadda in panchina

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