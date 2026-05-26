Il Canaletto Sepor ha annunciato il nuovo direttore sportivo, affidando il ruolo a Scarafile. Contestualmente, è stato confermato Rolla come allenatore della prima squadra. La decisione arriva dopo una stagione caratterizzata da risultati alterni, conclusa con la salvezza ottenuta all’ultima giornata di Promozione. La società ha comunicato ufficialmente i cambi di staff tecnico e dirigenziale, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Cambio di rotta nel Canaletto Sepor che annuncia i nuovi responsabili nella guida della prima squadra, dopo una stagione altalenante che ha visto acciuffare la salvezza soltanto nell’ultima giornata di Promozione. Per i colori canarini si tratta di un vero e proprio ’ritorno al futuro’, col gradito rientro in società di due figure di grande valore e di conoscenza dell’ambiente. Cristiano Rolla assumerà la guida della squadra, mentre Maurizio Scarafile sarà direttore sportivo. "Diamo il benvenuto – dichiara il consiglio direttivo, rappresentato dalla presidente Sabrina Benassi – a due professionisti stimati che abbinano alla competenza tecnica un forte legame con la nostra realtà". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio, la società canarina affida a Scarafile il ruolo di direttore sportivo. Rolla sulla panchina del Canaletto

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