Volley donne | in panchina Generali fino a poche settimane fa direttore sportivo La Vtb rinuncia anche alla B1 Si riparte dalla B2 con le giovani

Le squadre di pallavolo femminile stanno vivendo un momento di cambiamenti significativi. La squadra delle Generali, che fino a poche settimane fa aveva un direttore sportivo in panchina, si sta preparando per la prossima stagione. La società Vtb ha deciso di rinunciare anche alla partecipazione in serie B1 e si concentrerà sulla serie B2, puntando sulle giovani. Un anno fa aveva rinunciato alla A2 femminile dopo aver ottenuto la promozione e la Coppa Italia di serie B1.

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Un anno fa rinunciava alla A2 femminile dopo aver conquistato sul campo la promozione e la Coppa Italia di B1. Ora un altro passo indietro che certifica una volta di più la crisi e le difficoltà della pallavolo di vertice bolognese: il Volley Team Bologna ha annunciato la rinuncia al titolo di B1 per la prossima stagione, dopo un campionato nel quale, inizialmente, aveva cullato anche il sogno di conquistare una delle prime tre posizioni che avrebbero significato A3. Ripartirà dalla B2, con il titolo che nell’ultima stagione era della seconda squadra, il tutto nell’anno dell’introduzione della A3. In pratica, dalla possibile partecipazione al secondo torneo nazionale, Bologna passa nel giro di un anno alla quinta categoria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley donne: in panchina Generali, fino a poche settimane fa, direttore sportivo. La Vtb rinuncia anche alla B1. Si riparte dalla B2 con le giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Volley B1 donne: successo in rimonta per le ragazze del tecnico Ghiselli. In B2, bene l’Eco Termologic. Falsa partenza per la Vtb: poi mette il turbo e vinceDm Sistemi Group 3 Anderlini Modena 1 (17-25, 25-17, 25-18, 25-19) DM SISTEMI GROUP VOLLEY TEAM BOLOGNA: Taiani 11, Fucka 16, Bongiovanni 7, Pinali... Volley B1 e B2 donneSette giornate al termine del campionato di B1 femminile di pallavolo, 10 punti da recuperare sul terzo posto che significa promozione e più 10 sul... Temi più discussi: Volley donne: in panchina Generali, fino a poche settimane fa, direttore sportivo. La Vtb rinuncia anche alla B1. Si riparte dalla B2 con le giovani; Un altro volto nuovo in panchina: Gianluca Becca è il secondo allenatore della Futura Volley; La Nazionale di volley femminile torna a Novara: il 15 maggio test con la Francia; Volley Mercato: la Futura ha scelto Michele Marchiaro per la panchina. Lorenzo Prina (@LorenzoPrina) / Posts / X x.com Volley Mercato: la Futura ha scelto Michele Marchiaro per la panchinaIl cinquantatreenne piemontese volta pagina dopo l'esonero di Pinerolo dove aveva trascorso sette anni, accettando le proposte dell'ambizioso club biancorosso ... corrieredellosport.it Champions League, Final Four a Istanbul: in panchina è una storia tutta italianaUna sfida Italia-Turchia, una sorta di remake della finale Mondiale. In panchina però il derby è totale. La Final Four di Champions League femminile a Istanbul nel fine settimana vedrà due semifinali ... gazzetta.it