L’oleandro si può piantare in giardino durante la primavera, dopo che il rischio di gelate è passato. È un arbusto che cresce rapidamente e richiede un’esposizione soleggiata. La talea si preleva in primavera o in estate, tagliando rami di circa 15-20 centimetri, rimuovendo le foglie più basse. Dopo averli immersi in acqua o in terriccio umido, le talee radicano in circa 4-8 settimane. La pianta si riconosce per i fiori colorati che fioriscono dall’estate fino all’autunno.

L’oleandro cresce vigoroso lungo le coste italiane e fiorisce per tutta l’estate con quei mazzi rosa, bianchi, o rossi che ci hanno accompagnato in mille vacanze al mare. E poi si moltiplica benissimo per talea. Non dobbiamo fare altro che attendere il momento giusto per tagliare un rametto per avere una nuova pianta pronta da mettere a dimora. Vediamo come procedere passo passo. Il periodo migliore per la talea di oleandro. Solitamente la prima finestra utile per effettuare la talea di oleandro si apre a fine primavera, indicativamente tra la fine di maggio e giugno: sono le cosiddette talee semilegnose, prelevate da rami dell’anno che hanno ormai raggiunto una certa consistenza ma non sono ancora del tutto lignificati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Talea di oleandro, quando prepararla e piantarla in giardino

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