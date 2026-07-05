La Liatris spicata viene piantata in primavera o in autunno, preferibilmente in terreni ben drenati. Può essere coltivata sia in vaso che in giardino, richiedendo esposizione soleggiata. La pianta produce fiori viola, bianco o lilla, che si sviluppano lungo gli steli. È resistente alle condizioni climatiche calde e necessita di annaffiature moderate. La fioritura avviene in estate, con fiori che si aprono lungo i fusti.

La Liatris spicata è una delle piante a fioritura estiva più eleganti e apprezzate, grazie al verde intenso del fogliame e al vivace colore viola, bianco o lilla dei fiori. E le sue infiorescenze a spiga non conquistano solo noi, ma anche api, farfalle e altri impollinatori. L’habitat primario di questa perenne sono le praterie del Nord America, ma ormai la pianta si è adattata a meraviglia anche nei nostri giardini, dove richiede poche ma rigorose cure. Se tenuta a dovere, in cambio ci regalerà una fioritura scenografica e duratura. Una sua particolarità interessante sta nei piccoli fiori che si aprono dall’alto verso il basso, dettaglio che rende singolare la sua fioritura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Liatris spicata, come coltivarla in vaso e in giardino e quando piantarla

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Too Lazy to Garden Plant These 17 Perennials That Change Color With the Seasons — Spring to Fall

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