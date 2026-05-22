Strage di Capaci talea dell’Albero Falcone piantumata alle Cantine Rapitalà

Alla vigilia del 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la piantumazione di una talea dell’Albero Falcone è stata effettuata presso le Cantine Rapitalà. L’evento si inserisce tra le iniziative promosse in ricordo di quegli avvenimenti e delle persone coinvolte. La pianta è stata posta in una zona appositamente dedicata, come simbolo di memoria e rispetto per le vittime di quella tragedia.

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