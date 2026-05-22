Strage di Capaci talea dell’Albero Falcone piantumata alle Cantine Rapitalà
Alla vigilia del 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la piantumazione di una talea dell’Albero Falcone è stata effettuata presso le Cantine Rapitalà. L’evento si inserisce tra le iniziative promosse in ricordo di quegli avvenimenti e delle persone coinvolte. La pianta è stata posta in una zona appositamente dedicata, come simbolo di memoria e rispetto per le vittime di quella tragedia.
Alla vigilia del 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e i tre agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, il Sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, ha reso omaggio alle vittime dell’eccidio partecipando ad una piantumazione commemorativa alle Cantine Rapitalà, a Camporeale (Palermo). Ad essere piantata è stata una talea dell’ albero Falcone, la pianta simbolo della lotta alla mafia, che da sempre cresce davanti alla casa del magistrato, e davanti alla quale ogni anno si radunano migliaia di persone per ricordare le vittime di Cosa nostra. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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