Tale e Quale show 2026 | chi sono i concorrenti la nuova giuria e quando inizia

Da quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tale & Quale Show tornerà in onda con la dodicesima edizione, a partire dal 23 settembre 2026, con nove puntate in diretta su Raiuno in prima serata. La trasmissione vedrà la partecipazione di nuovi concorrenti e una giuria rinnovata. La prima puntata sarà trasmessa mercoledì 23 settembre. La produzione ha annunciato anche l’introduzione di alcune novità nel format.

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Milano, 18 luglio 2026 - Nove puntate in diretta in Prima serata su Raiuno a partire da mercoledì 23 settembre: Tale & Quale Show tornerà fra due mesi con la nuova edizione. Stessa formula ormai collaudata per il talent show condotto da Carlo Conti: i concorrenti in gara saranno chiamati a imitare il più possibile tanto nella voce quanto nel look e nelle movenze l’artista che sarà loro assegnato e a giudicarli ci sarà una giuria. La giuria. A proposito dei giurati, Tale e Quale Show 2026 vedrà un rinnovamento quasi totale della giuria: rispetto alla passata edizione è stato confermato soltanto Cristiano Malgioglio, mentre le novità sono rappresentate da Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tale e quale show 2026: chi saranno i due big in giuria

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