Tale & Quale Show tornerà in onda con la dodicesima edizione, a partire dal 23 settembre 2026, con nove puntate in diretta su Raiuno in prima serata. La trasmissione vedrà la partecipazione di nuovi concorrenti e una giuria rinnovata. La prima puntata sarà trasmessa mercoledì 23 settembre. La produzione ha annunciato anche l’introduzione di alcune novità nel format.

Milano, 18 luglio 2026 - Nove puntate in diretta in Prima serata su Raiuno a partire da mercoledì 23 settembre: Tale & Quale Show tornerà fra due mesi con la nuova edizione. Stessa formula ormai collaudata per il talent show condotto da Carlo Conti: i concorrenti in gara saranno chiamati a imitare il più possibile tanto nella voce quanto nel look e nelle movenze l’artista che sarà loro assegnato e a giudicarli ci sarà una giuria. La giuria. A proposito dei giurati, Tale e Quale Show 2026 vedrà un rinnovamento quasi totale della giuria: rispetto alla passata edizione è stato confermato soltanto Cristiano Malgioglio, mentre le novità sono rappresentate da Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Tale e Quale Show.

© Quotidiano.net - Tale e Quale show 2026: chi sono i concorrenti, la nuova giuria e quando inizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tale e quale show 2026: chi saranno i due big in giuria

Notizie e thread social correlati

Tale e Quale Show 2026, Cast Ufficiale: Nuova Giuria E Concorrenti!La nuova stagione di Tale e Quale Show 2026 vedrà la partecipazione di dodici concorrenti, tra cui figure note come Paola Perego, Anna Pettinelli,...

Tale e Quale Show 2026: Carlo Conti annuncia i concorrenti della nuova edizioneCarlo Conti ha annunciato i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda su Rai 1.

Temi più discussi: Carlo Conti, 'ecco il cast di Tale e Quale Show, da Perego a Pettinelli'; Tale e Quale Show 2026 : da Paola Perego a Maddalena Corvaglia, ecco il cast; Il cast di Tale e Quale Show 2026; Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti svela (a sorpresa) il cast della nuova edizione: ecco chi ci sarà.

Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti svela i concorrenti e i giudici della nuova edizionePrende forma la nuova edizione di Tale e Quale Show 2026, il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai1. Il conduttore ha annunciato il cast di concorrenti e partecipanti pronto a mettersi in ... superguidatv.it

Da settembre su Rai 1 la nuova edizione di #TaleEQualeShow! In giuria ci saranno: Elettra Lamborghini Alessandro Siani Cristiano Malgioglio! x.com

Tale e Quale show 2026: chi sono i concorrenti, la nuova giuria e quando iniziaAnche in questa edizione del talent show condotto da Carlo Conti su Raiuno non mancheranno i duetti impossibili ... msn.com