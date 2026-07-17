Tale e Quale Show 2026 Cast Ufficiale | Nuova Giuria E Concorrenti!

La nuova stagione di Tale e Quale Show 2026 vedrà la partecipazione di dodici concorrenti, tra cui figure note come Paola Perego, Anna Pettinelli, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e Jasmine Carrisi. La selezione dei partecipanti è stata comunicata ufficialmente e il cast include anche una nuova giuria. La produzione ha annunciato ufficialmente la composizione del cast e del team di giudici.

La nuova edizione di Tale e Quale Show prende forma con l’annuncio ufficiale dei dodici concorrenti scelti da Carlo Conti. Tra i protagonisti figurano Paola Perego, Anna Pettinelli, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e Jasmine Carrisi. Ecco tutte le novità sul programma di Rai1. Tale e Quale Show si prepara a tornare in prima serata su Rai1 con una nuova edizione che promette spettacolo, musica e grandi trasformazioni. Carlo Conti ha ufficializzato i nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla stagione 2026 del celebre programma dedicato alle imitazioni artistiche. Anche quest’anno il format metterà alla prova personaggi provenienti da mondi diversi dello spettacolo, chiamati a interpretare grandi artisti italiani e internazionali attraverso performance che uniscono canto, recitazione e trasformazione fisica. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti svela i concorrenti e i giudici della nuova edizioneCarlo Conti ha annunciato i partecipanti e i giudici di Tale e Quale Show 2026, la nuova edizione del varietà in onda su Rai1.

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