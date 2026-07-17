Tale e Quale Show 2026 | Carlo Conti annuncia i concorrenti della nuova edizione

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlo Conti ha annunciato i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda su Rai 1. La trasmissione, che torna in prima serata, vedrà protagonisti diversi artisti e imitatori. La stagione seguirà il successo dell'edizione precedente, che aveva ottenuto una media di ascolti di 2 milioni di spettatori. La produzione è curata da Endemol Shine Italy in collaborazione con la Direzione Intrattenimento Prime Time.

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Un grande classico della prima serata di Rai 1 si prepara a tornare in onda: Tale e Quale Show, lo storico e amatissimo varietà firmato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in sinergia con Endemol Shine Italy, si prepara a una nuova stagione dopo il successo dell'edizione 2025, che ha registrato una media di 2.971.000 spettatori e uno share del 20,13%. Il format, basato sull'originale spagnolo Your Face Sounds Familiar, mantiene intatta la sua natura fatta di trasformazioni, trucco prostetico e sfide canore. Oggi, venerdì 17 luglio, in un insolito orario simbolico (le 13.13), Carlo Conti ha ufficializzato il via ai lavori e la lista dei nuovi concorrenti attraverso i suoi canali social, confermando ancora una volta il suo ruolo di padrone di casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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