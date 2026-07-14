Tadej Pogacar ha vinto la decima tappa del Tour de France 2026, conclusa con una salita impegnativa. Lo sloveno, che si era ricordato del precedente con Vingegaard, ha scattato sul Col de Pertus e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo di Le Lorian. La frazione si è svolta su un percorso con un dislivello significativo, confermando le sue doti in salita. Nel 2024, lo stesso traguardo era stato raggiunto da Vingegaard.

Si è conclusa con la vittoria di Tadej Pogacar la decima tappa del Tour de France 2026. Al termine di una frazione impegnativa e con un rilevante dislivello, lo sloveno è come sempre stato il più abile in salita, scattando sul Col de Pertus e facendo la differenza fino al traguardo di Le Lorian, dove nel 2024 fu battuto da Jonas Vingegaard. Terza vittoria in questa Grande Boucle per il campione del mondo in carica che guadagna ancora in una classifica generale con distacchi già abissali. Adesso il distacco da Jonas Vingegaard è di 3’36”. Il danese non ha seguito lo sloveno in salita ed ha addirittura perso ulteriore terreno nel finale, chiudendo nelle retrovie del gruppo inseguitore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Ho voluto onorare la maglia gialla, mi sono ricordato del precedente con Vingegaard”

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Tadej Pogaar Comes To Life In Final Meters Of Tour de France 2026 Stage 3

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