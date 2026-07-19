Nicolò Zaniolo ha deciso di rimanere all’Udinese e di rinnovare il contratto con il club. La trattativa tra l’attaccante e la società sta per concludersi con un accordo positivo. La possibilità di un trasferimento alla Juventus è stata definitivamente accantonata. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e rappresenta un punto di svolta per il futuro del giocatore. La firma sul nuovo contratto è attesa nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Zaniolo si avvicina sempre più alla permanenza all’Udinese. Il giocatore accostato alla Juve dovrebbe rinnovare con i friulani. Il futuro di Nicolò Zaniolo a Udine si trova a una svolta decisiva. In queste ore frenetiche, la dirigenza friulana e l’entourage del calciatore stanno portando avanti dialoghi serrati con un traguardo ben preciso: trovare la quadra economica per blindare il fantasista e permettergli di indossare ancora la maglia bianconera. La strada per la permanenza del giocatore all’Udinese sembra ormai in discesa. Dopo il riscatto ufficiale dal Galatasaray, lo scoglio principale era rappresentato dall’adeguamento dell’ingaggio dell’ex giocatore della Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Svolta nel futuro di Zaniolo: il giocatore accostato alla Juve ha preso una decisione. Di cosa si tratta

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