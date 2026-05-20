Il futuro di Stanislav Lobotka sembra aver preso una direzione più chiara dopo le ultime decisioni del club. I vertici societari hanno confermato la volontà di mantenere il centrocampista slovacco nel progetto tecnico, rafforzando così la fiducia riposta in lui. Durante un incontro recente, il presidente e il direttore sportivo hanno espresso la volontà di aprire una trattativa per il rinnovo del contratto. La conferma della volontà di proseguire insieme potrebbe portare a un accordo nelle prossime settimane.

Stanislav Lobotka rimane centrale nel progetto azzurro: De Laurentiis e Manna hanno confermato ieri la fiducia nel centrocampista slovacco, aprendo a un rinnovo contrattuale. Lobotka: De Laurentiis e Manna ribadiscono la centralità. Come rivela la Gazzetta dello Sport, la dirigenza partenopea ha scelto di rafforzare il rapporto con il regista in una conversazione diretta. Non si è trattato di rassicurazioni generiche, ma di una dichiarazione programmatica sulla posizione del calciatore nella strategia tattica dell’organico. I vertici azzurri hanno anche iniziato a discutere di un possibile rinnovo contrattuale, trasformando le parole in intenzioni concrete. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Lobotka, arriva la svolta: il club ha preso una decisione

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