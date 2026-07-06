Dusan Vlahovic ha deciso di rimanere alla Juventus e non intende rinnovare il suo contratto con il club. Ha interrotto i contatti con il Besiktas, che aveva manifestato interesse, e ora si concentra su un trasferimento a un club europeo di prima fascia. La decisione del giocatore è definitiva e non ci sono possibilità di riaprire il discorso con la Juventus.

di Francesco Spagnolo Non ci sono possibilità di riaprire il discorso fra Vlahovic e la Juve. Il serbo, che ha messo in stand-by il Besiktas, aspetta un top club europeo. L’avventura di Dusan Vlahovic all’ombra della Mole si è conclusa in modo definitivo. Con il termine dell’accordo che lo legava ai bianconeri, la punta serba ha ottenuto lo status di svincolato e al momento non ci sono possibilità di riaprire il dialogo con la Vecchia Signora. A delineare con precisione lo stato delle trattative è stato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista ha analizzato i reali piani del giocatore e dei suoi rappresentanti: « Vlahovic è disponibile come free agent. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic resta alla Juve? Il serbo ha preso una decisione definitiva sul proprio futuro

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Vlahovic LASCIA LA JUVE a zero! Svelata la prossima squadra

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