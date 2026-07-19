Svolta meteo clamorosa in Italia | dal caldo africano al freddo scandinavo ecco quando cambia tutto

L’Italia sta affrontando un cambio drastico delle condizioni meteorologiche. Dopo giorni di caldo africano con temperature sopra i 40°C nel Centro-Sud, si prevede un passaggio a condizioni più fredde provenienti dal Nord Europa. La variazione si concretizzerà nella prossima settimana, portando un abbassamento delle temperature e un cambiamento delle condizioni atmosferiche.

L’Italia si prepara a vivere un autentico ribaltone meteorologico. Dopo giorni di caldo estremo, con temperature ben oltre i 40°C in molte regioni del Centro-Sud, la prossima settimana sarà caratterizzata da un drastico cambio di scenario. Una massa d’aria fredda in arrivo dalla Scandinavia spazzerà via l’anticiclone africano, provocando un deciso calo delle temperature e una fase di marcato maltempo che potrebbe interessare gran parte della Penisola. Il passaggio tra le due masse d’aria sarà particolarmente brusco e favorirà la formazione di temporali anche intensi, accompagnati localmente da grandine, raffiche di vento e fenomeni estremi. Ancora caldo record al Centro-Sud, il Nord ha già cambiato volto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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