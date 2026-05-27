Il caldo intenso si ferma, con cambiamenti in arrivo su diverse regioni. Le temperature più elevate, che hanno interessato le giornate recenti, daranno spazio a un calo significativo in alcune aree. Le previsioni indicano un abbassamento delle massime e un aumento delle perturbazioni, con piogge previste in alcune zone. Il cambiamento climatico si traduce in un passaggio rapido da condizioni estive a un clima più fresco e instabile.

Dopo giornate che hanno fatto assaporare in anticipo il pieno dell’estate, qualcosa potrebbe iniziare a muoversi. L’aria rovente che nelle ultime ore ha spinto i termometri su valori insoliti per questo periodo ha trasformato molte città italiane in scenari quasi da luglio o agosto, sorprendendo chi fino a pochi giorni fa era ancora alle prese con temperature primaverili. Ma la situazione potrebbe presto cambiare e, secondo gli esperti, la fase più intensa di questo caldo anomalo avrebbe già una data di scadenza. Le prossime ore saranno decisive per capire come evolverà il quadro meteorologico e quali aree potrebbero avvertire per prime i segnali di una svolta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meteo, stop al caldo: cambia tutto. Ecco dove e quando

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