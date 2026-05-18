Meteo ultimi temporali poi caldo africano | quando l’Italia cambia volto davvero ora

Nei prossimi giorni, le previsioni indicano possibili temporali fino a martedì, principalmente nelle regioni centrali e meridionali. Dopo questa fase, l’arrivo di un anticiclone di origine subtropicale farà aumentare le temperature, con valori che supereranno i 30 gradi nel fine settimana. Questa situazione atmosferica cambierà significativamente il volto dell’Italia, passando da condizioni instabili a un clima più stabile e caldo.

Roma - Temporali ancora possibili fino a martedì, soprattutto al Centro-Sud, poi l’anticiclone subtropicale porterà sole, stabilità e temperature oltre i 30 gradi nel fine settimana italiano. L’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario sul fronte meteo. Dopo una prima parte della settimana ancora segnata da instabilità, rovesci e locali temporali, la situazione è destinata a mutare rapidamente con l’arrivo di un robusto anticiclone subtropicale, pronto a riportare condizioni più stabili e temperature in sensibile aumento. Tra lunedì e martedì resteranno attivi gli ultimi focolai temporaleschi, favoriti dall’ingresso di correnti più fresche in quota collegate a una circolazione instabile sull’Europa nord-occidentale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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Meteo, quando arriva il caldo Lanticiclone africano cambia tutto: tra una settimana è estate

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