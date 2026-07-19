Susan Daitch ha pubblicato il suo primo romanzo tradotto in italiano, intitolato «La colorista». Il libro, scritto in uno stile volutamente antirealistico, è stato segnalato come un'opera di rilievo già alla fine degli anni ’80. La scrittrice statunitense ha scelto di raccontare una storia che si discosta dal realismo tradizionale, adottando un approccio originale e innovativo.

Scrittrici statunitensi Volutamente antirealistico, «La colorista» è il primo romanzo tradotto in italiano di Susan Daitch, il cui talento fu segnalato già a fine anni ’80. Situato nel mondo del fumetto, esce da Safarà Scrittrici statunitensi Volutamente antirealistico, «La colorista» è il primo romanzo tradotto in italiano di Susan Daitch, il cui talento fu segnalato già a fine anni ’80. Situato nel mondo del fumetto, esce da Safarà Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Nell’estate del 1993, «The Review of Contemporary Fiction» dedicò il suo Younger Writers Issue a tre autori allora emergenti: David Foster Wallace, William T. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Susan Daitch, la trama? È andata a farsi una passeggiata

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