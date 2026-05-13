Durante il Festival di Cannes 2026, uno sceneggiatore noto per il suo lavoro con registi come Ken Loach ha espresso pubblicamente il suo sostegno agli attori che sono stati inseriti in una lista nera. La questione riguarda le dichiarazioni di alcuni attori che si sono schierati a favore di Gaza, portando a questa conseguenza. La polemica si è accesa nel mondo dello spettacolo, con reazioni e commenti sulla vicenda.

“Hollywood vergogna”. Paul Laverty sta dalla parte degli attori pro-Pal messi in lista nera. Lo storico sceneggiatore di Ken Loach alza il tiro da Cannes. Membro della giuria che assegnerà tra una decina di giorni la 78esima Palma d’Oro della storia, il 69enne sceneggiatore che alla Croisette ha fatto incetta di premi più di chiunque altro (Palma d’oro per Terra e libertà e Il vento che accarezza l’erba; palma come miglior sceneggiatura per Sweet Sixteen ) durante la conferenza stampa della giuria ha sottolineato come: “Susan Sarandon, Javier Bardem e Mark Ruffalo siano messi “ in una lista nera per aver espresso il loro dissenso contro l’uccisione di donne e bambini a Gaza”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hollywood vergogna. Susan Sarandon, Javier Bardem e Mark Ruffalo messi in una lista nera per essersi schierati con Gaza”: così Paul Laverty a Cannes 2026

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''È incredibile vedere artisti come Susan Sarandon, Javier Bardem e Mark Ruffalo essere messi da parte per aver espresso il loro dissenso contro l'uccisione di donne e bambini a Gaza. Vergogna a chi, a Hollywood, contribuisce a questo clima. La mia total x.com

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