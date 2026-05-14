L'attrice di 57 anni ha aperto la seconda giornata della manifestazione con una capigliatura riccia e voluminosissima, che ha attirato l’attenzione dei presenti. La sua acconciatura ricorda, in modo evidente, uno stile associato a una famosa attrice statunitense del passato, nota per il ruolo in un film iconico degli anni ’90. La partecipazione all’evento si è arricchita con la presenza di un’altra protagonista, nota per il suo stile distintivo e il suo fascino.

G illian Anderson approda a Cannes 2026 e subito stupisce il pubblico con un hairstyle ad alto “volume” di glamour. La star americana, 57 anni, protagonista della seconda giornata di Cannes 79, decide di giocare con i ricci e il loro trasformismo. Attraverso una metamorfosi che ribalta tutti gli schemi. Gillian Anderson, regina di stile da X Files a The Crown X La svolta curly di Gillian Anderson. Mentre il mondo del cinema si interroga sulla prossima Palma d’Oro, l’attrice di X-Files risponde con una mossa d’immagine che profuma di citazione colta. L’improvvisa virata verso un riccio così prepotente, infatti, non sembra affatto casuale. Forse è un sottile e raffinato omaggio al poster ufficiale di questa edizione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice 57enne illumina la seconda giornata della kermesse con una cascata di ricci che sembra sussurrare un omaggio colto a Susan Sarandon in "Thelma & Louise"

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