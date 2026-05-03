Trionfo Inter | Calhanoglu trascinatore da Thuram gol pesanti e sorpresa Esposito Dimarco infinito

Nella partita di ieri, l’Inter ha ottenuto una vittoria convincente grazie alle prestazioni dei suoi giocatori. Calhanoglu ha guidato la squadra con un ruolo da protagonista, mentre Thuram ha segnato gol importanti. Esposito ha regalato una sorpresa con un gol pesante, e Dimarco si è distinto per tutta la partita. Sul fronte dei portieri, Sommer ha avuto un rendimento sottotono, risultando spesso non decisivo e facendo discutere nelle partite più importanti.

- SOMMER 6: una annata sottotono per il portiere svizzero. Quasi mai decisivo, spesso (come nel derby d’andata o con la Juve a Torino) è stato il punto debole nella squadra di Chivu. Non è bastata l’esperienza, è stato lontano dai picchi toccati nelle stagioni precedenti. - MARTINEZ 6: sembrava l’annata giusta per diventare titolaretra i pali, dopo un buon inizio non è stato così, complice quanto avvenuto fuori dal campo, l’investimento mortale di un anziano mentre in auto andava all’allenamento. Quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. - DE VRIJ 6: poche presenze, ma sempre solide. Non a caso, sono aumentate le possibilità di rinnovo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trionfo Inter: Calhanoglu trascinatore, da Thuram gol pesanti e sorpresa Esposito. Dimarco infinito Notizie correlate Pagelle Inter Genoa: Dimarco è super, bentornato Calhanoglu! Thuram deludeMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Leggi anche: Inter-Como 3-2, pagelle: Calhanoglu (8,5) trascinatore, Sucic (7,5) gol vincente, Baturina (7) non basta. Nerazzurri in finale di Coppa Italia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo; Il film dello scudetto dell'Inter; Trionfo Inter: Calhanoglu trascinatore, da Thuram gol pesanti e sorpresa Esposito. Dimarco infinito; Calhanoglu | da incerto a pilastro del 21° scudetto nerazzurro. Trionfo Inter: Calhanoglu trascinatore, da Thuram gol pesanti e sorpresa Esposito. Dimarco infinito- SOMMER 6: una annata sottotono per il portiere svizzero. Quasi mai decisivo, spesso (come nel derby d’andata o con la Juve a Torino) è stato il punto ... gazzettadelsud.it LE PAGELLE SCUDETTO DELL’INTER: Calhanoglu e Lautaro trascinatori, Thuram insufficiente. Sorpresa Zielinski, Luis Henrique non all’altezzaPagelle Scudetto Inter da Lautaro Martinez e Calhanoglu a Dimarco passando per Chivu Thuram Sommer Barella e Luis Henrique ... calciomercato.it Le parole dei protagonisti dell'Inter dopo il trionfo scudetto - facebook.com facebook #InterParma #Inter #SerieA #Amala Inter, il trionfo che nasce da lontano C’è sempre un istante, nelle grandi storie sportive, in cui tutto sembra franare. Per l’Inter, quell’istante ha il volto amaro del 2-0 subito dal Fluminense: una giornata storta, quasi x.com