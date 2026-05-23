Bologna-Inter 3-3 i nerazzurri chiudono la stagione con un pareggio | decisivi i gol di Dimarco Esposito e Diouf
Bologna e Inter hanno concluso la stagione con un pareggio 3-3. Durante la partita, sono stati segnati i gol di Dimarco, Esposito e Diouf. La partita si è disputata nell’ultima giornata di campionato, con entrambe le squadre che hanno ottenuto un punto a testa. Nessuna variazione nei risultati rispetto a quanto avvenuto sul campo.
Bologna e Inter hanno dato spettacolo nell'ultima uscita di campionato: le due squadre si sono spartite la posta in palio grazie al pareggio per 3-3 maturato nei novanta minuti di gioco. Buon primo tempo dei ragazzi di Italiano, ma nella seconda frazione di gioco è uscita la qualità dei nerazzurri, che chiudono con un pareggio questa stagione. Cronaca del match A metà del primo tempo Federico Dimarco porta in vantaggio l'Inter grazie a un calcio di punizione. Vantaggio che dura tuttavia pochi minuti, visto che già al 25' il match viene rimesso in equilibrio grazie a Bernardeschi: l'esterno raccoglie la sfera nell'area di rigore e segna il gol dell'1-1. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Chirico: Bologna-Inter sarà partita aperta perché i nerazzurri faticano con le squadre medio-alte.
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