Bologna-Inter 3-3 i nerazzurri chiudono la stagione con un pareggio | decisivi i gol di Dimarco Esposito e Diouf

Notizia in breve

Bologna e Inter hanno concluso la stagione con un pareggio 3-3. Durante la partita, sono stati segnati i gol di Dimarco, Esposito e Diouf. La partita si è disputata nell’ultima giornata di campionato, con entrambe le squadre che hanno ottenuto un punto a testa. Nessuna variazione nei risultati rispetto a quanto avvenuto sul campo.