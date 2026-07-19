Summerville abbassa le pretese la Roma prepara l’assalto da 45 milioni

La Roma sta preparando un'offerta da 45 milioni di euro per il trasferimento di Summerville. Un mese fa, il giocatore chiedeva 6 milioni di euro di ingaggio, cifra considerata troppo alta dalla società. Le richieste sono state ridimensionate, aprendo la strada alla trattativa. La trattativa tra le parti prosegue, ma al momento non ci sono annunci ufficiali.

Le richieste sono scese, e questo cambia tutto. Crysencio Summerville un mese fa chiedeva 6 milioni di euro di ingaggio per trasferirsi alla Roma, una cifra ritenuta eccessiva dai giallorossi. Nelle ultime ore, però, sono arrivati i primi segnali concreti di apertura da parte del giocatore, che ha abbassato sensibilmente le proprie pretese economiche. Un passo avanti che riapre completamente la partita. Gasperini aspetta due esterni, non uno. A spiegare l’urgenza dell’operazione è stato lo stesso Gian Piero Gasperini, che sul tema non ha lasciato spazio a interpretazioni: “Abbiamo Soulé e Dybala e basta come esterni, mi aspetto due giocatori lì in quel ruolo”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Moreira alla Roma, lo Strasburgo non abbassa le pretese. Summerville torna in lizzaUn calciatore belga ha ufficialmente firmato con la Roma, con un accordo fino al 2031 e uno stipendio raddoppiato rispetto al suo precedente in Ligue...

Roma, nelle prossime ora la risposta di Summerville: offerta da 45 milioni al West HamNelle prossime ore arriverà la risposta di Summerville alla proposta del club romano.

Temi più discussi: Roma, tra Garnacho e Summerville spunta anche Endrick: Gasp vuole il brasiliano in prestito, ma c'è l'ostacolo Mourinho; Mercato giallorosso, Moreira aspetta ma lo Strasburgo alza il muro; Summerville-Roma, Di Marzio: Pronta un’offerta da 45 milioni di euro, forse domani la riposta del giocatore.

Moreira alla Roma, lo Strasburgo non abbassa le pretese. Summerville torna in lizza #ASRoma x.com

Roma, attesa per Summerville. Garnacho, Endrick e Uzun: le alternative all'olandeseL'olandese e il club giallorosso non hanno ancora raggiunto l'accordo definitivo sull'ingaggio e c'è l'ostacolo clausola. Torna di moda El Mala ... msn.com

La Roma accelera per Summerville ma manca l'ok dell'olandeseIntanto è stato congelato Garnacho, l'alternativa a Summerville prendibile con la formula del prestito con diritto di riscatto anche se col Chelsea non c'è sintonia sulle condizioni ... msn.com