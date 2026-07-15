Moreira alla Roma lo Strasburgo non abbassa le pretese Summerville torna in lizza

Un calciatore belga ha ufficialmente firmato con la Roma, con un accordo fino al 2031 e uno stipendio raddoppiato rispetto al suo precedente in Ligue 1. La trattativa si è conclusa nei giorni scorsi e il giocatore ha già scelto la maglia giallorossa. Nel frattempo, il club di Strasburgo ha mantenuto le sue richieste di mercato, senza abbassare le pretese. Il ritorno in corsa di un altro giocatore, Summerville, è stato annunciato.

Nel mercato giallorosso, il capitolo Diego Moreira ha già una prima pagina scritta. Quella del giocatore. Il belga ha scelto i giallorossi da giorni, con un accordo valido fino al 2031 e uno stipendio destinato a raddoppiare rispetto a quello attuale in Ligue 1. Il classe 2004 sogna la Champions, sogna di lavorare con Gasperini, e non ne ha fatto mistero. Il capitolo decisivo, però si scrive altrove. E li la penna non ce l’ha Trigoria. Sul tavolo alsaziano è arrivata una prima offerta da trenta milioni, più il dieci per cento sulla futura rivendita. Accoglienza freddissima. I francesi erano partiti da una valutazione vicina ai cinquanta milioni, poi ridimensionata attorno ai quaranta, ma su un punto non arretrano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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