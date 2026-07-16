Nelle prossime ore arriverà la risposta di Summerville alla proposta del club romano. La società ha offerto 45 milioni di euro per l’esterno olandese, dopo un incontro tra agenti e rappresentanti della squadra. Il club ha già formulato un’offerta contrattuale, ma resta da attendere la decisione finale del giocatore, che dovrà scegliere se accettare o meno l’accordo.

I giallorossi puntano l'esterno olandese. C'è già stato un incontro tra gli agenti e la Roma ed una proposta per il contratto è stata formulata, ora sta al giocatore decidere il suo futuro. D'Amico è pronto a investire ben 45 milioni di euro Dopo il tormentone Greenwood arriva un nuovo nome per il reparto offensivo della Roma, ed è quello di Crysencio Summerville.Nelle ultime 48 ore il club giallorosso avrebbe presentato un’importante proposta economica al giocatore e al suo entourageche si trovava nella capitale per la chiusura del difensore olandese Danilo Doekhi, sponda Lazio. Ora bisognerà convincere il West Ham,Tony D’Amico è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’esterno olandese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roma, nelle prossime ora la risposta di Summerville: offerta da 45 milioni al West Ham

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