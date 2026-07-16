Roma nelle prossime ora la risposta di Summerville | offerta da 45 milioni al West Ham
Nelle prossime ore arriverà la risposta di Summerville alla proposta del club romano. La società ha offerto 45 milioni di euro per l’esterno olandese, dopo un incontro tra agenti e rappresentanti della squadra. Il club ha già formulato un’offerta contrattuale, ma resta da attendere la decisione finale del giocatore, che dovrà scegliere se accettare o meno l’accordo.
I giallorossi puntano l'esterno olandese. C'è già stato un incontro tra gli agenti e la Roma ed una proposta per il contratto è stata formulata, ora sta al giocatore decidere il suo futuro. D'Amico è pronto a investire ben 45 milioni di euro Dopo il tormentone Greenwood arriva un nuovo nome per il reparto offensivo della Roma, ed è quello di Crysencio Summerville.Nelle ultime 48 ore il club giallorosso avrebbe presentato un’importante proposta economica al giocatore e al suo entourageche si trovava nella capitale per la chiusura del difensore olandese Danilo Doekhi, sponda Lazio. Ora bisognerà convincere il West Ham,Tony D’Amico è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’esterno olandese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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