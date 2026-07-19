Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13"14 la finale dei 100 metri ostacoli dei Campionati Europei under 18 di Rieti, sovvertendo i favori del pronostico che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria realizzato con 12"86 il 31 maggio scorso a Bressanone, ma anche dalla facilità con cui aveva passato i due turni precedenti, sfiorando addirittura con 12"91 in batteria il suo limite, e poi correndo in 13"06 senza forzare la semifinale con netto vento contro., La gara è stata invece nettamente vinta dalla Delisha Benelisa Domingos in 13"00, con la 17enne atleta piemontese che... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Succo: secondo posto e delusione nei 100 ostacoli degli Europei under 18 di Rieti

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Alessia Succo approda in finale nei 100 ostacoli agli Europei U18! L’Italia sogna un altro oroAlessia Succo ha superato la semifinale e si è qualificata per la finale dei 100 ostacoli agli Europei U18.

Temi più discussi: LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: entra in scena Alessia Succo!; L’Europeo dei sogni, le speranze dei 75 azzurrini; Iapichino nel lungo della Diamond League di Londra per festeggiare i suoi 24 anni; Cortisol cocktail: la bevanda anti-stress che promette energia fino a sera.

Succo: secondo posto e delusione nei 100 ostacoli degli Europei under 18 di RietiAlessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 1314 la finale dei 100 metri ostacoli dei Campionati Europei under 18 di Rieti, sovvertendo i favori del pronostico che la vedevano nettam ... msn.com

Io li ho letti,a volte sembra che tu non l'abbia fatto. Lui dice che l'unico drink è stato passato da Mahmood ( lo dice in un secondo momento). Si sveglia da T non sapendo manco come ci è arrivato. Il succo è questo. L'unica via di T è dimostrare che sia una cazz x.com

L'oro sfuma, il talento resta: Alessia Succo è vice campionessa europea Under 18Una delle stelle più attese della kermesse continentale di categoria sognava lo storico successo nella finale dei 100 ostacoli ... giornalelavoce.it