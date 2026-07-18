Durante gli Europei U18 a Rieti, una atleta piemontese di 17 anni ha concluso le batterie dei 100 ostacoli con il miglior tempo complessivo, fermando il cronometro a 12.91 secondi. Ha così superato di cinque centesimi il suo record personale e si prepara per le semifinali e la finale in programma domenica.

La 17enne piemontese domina il primo turno con il miglior tempo complessivo, a soli cinque centesimi dal suo primato europeo di categoria. Domenica semifinali e finale. Alessia Succo manda subito un segnale fortissimo agli Europei U18 di atletica a Rieti. La 17enne piemontese ha dominato la propria batteria dei 100 ostacoli con un eccellente 12.91, vento +0.9, firmando il miglior tempo complessivo del turno eliminatorio. La portacolori dell’Atletica Settimese, indicata alla vigilia come una delle stelle della spedizione azzurra insieme a Kelly Doualla, ha confermato tutto il suo talento sul rettilineo dello stadio Guidobaldi. Succo ha corso con grande fluidità sulle barriere da 76 centimetri, previste per la categoria Under 18, mostrando ritmo, tecnica e sicurezza già dal primo turno. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei U18 Rieti, Succo vola nei 100 ostacoli: 12.91 in batteria e finale nel mirino

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