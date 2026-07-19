Alessia Succo approda in finale nei 100 ostacoli agli Europei U18! L’Italia sogna un altro oro

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessia Succo ha superato la semifinale e si è qualificata per la finale dei 100 ostacoli agli Europei U18. La gara si è svolta nell’ultima giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2026.

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Alessia Succo archivia anche la pratica semifinale e accede in scioltezza all’ultimo atto dei 100 ostacoli nell’ultima giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2026. La giovane piemontese continua a dare spettacolo sulla pista dello stadio Guidobaldi di Rieti, confermando l’ottima impressione destata ieri in batteria e certificando il suo ruolo di favorita principale per la medaglia d’oro. La diciassettenne nativa di Settimo Torinese, già bronzo continentale U20 la scorsa estate a Tampere con gli ostacoli assoluti e detentrice del record europeo U18 con barriere da 76 centimetri in coabitazione con la slovacca Laura Frlickova (12.86), ha vinto per dispersione la terza semifinale con il tempo di 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

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