Nella giornata del 19 luglio 2026, le colline intorno a Nave e Sarzanello sono state teatro della quarta edizione di una gara podistica, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione ha coinvolto atleti di diverse età, con percorsi che si snodano tra le colline della zona. La corsa si è svolta senza incidenti e ha visto una partecipazione significativa rispetto alle edizioni precedenti. La giornata si è conclusa con premiazioni e momenti di socializzazione tra i presenti.

Sarzana, 19 luglio 2026 – Le colline che circondano Nave e Sarzanello sono tornate ad animarsi con la quarta edizione della "Su e Giù per le Colline di Nave", manifestazione podistica che ha richiamato una buona partecipazione di atleti e appassionati. L'evento, organizzato dalla SSD Calcio Nave e Black Out and Yellow, con il patrocinio del Comune di Sarzana, sotto l'egida ENDAS e in collaborazione con la ASD Castelnuovo Magra, ha proposto una gara competitiva di 9 chilometri affiancata da una camminata ludico-motoria di circa 5 chilometri, con partenza e arrivo presso il Circolo ARCI Nave. Il percorso ha condotto i partecipanti sulle caratteristiche colline che sovrastano il paese, attraversando i quartieri di Nave e Sarzanello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Su e Giù per le Colline di Nave, successo per la quarta edizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Les plus beaux trésors de Bretagne : Rennes, Crozon et la Pointe du Raz | Trésors du Patrimoine

Notizie e thread social correlati

The Mall Firenze Golf Cup, al via la quarta edizione della competizione tra le colline toscaneIl 6 giugno si svolge la quarta edizione della Firenze Golf Cup, una competizione tra le colline toscane organizzata da The Mall Simon Luxury Outlets.

Grrrigna Comics, il fumetto piace sempre: un successo la quarta edizioneLa quarta edizione di Grrrigna Comics si è conclusa dopo tre giorni dedicati al mondo del fumetto.

Su e giù per le colline di Nave, successo per la quarta edizioneIl percorso ha condotto i partecipanti sulle caratteristiche colline che sovrastano il paese, attraversando i quartieri di Nave e Sarzanello ... msn.com

Torna Su e giù per le colline di NaveL’associazione Aps Black and Yellow, col patrocinio di Endas, Uisp e Comune di Sarzana, in collaborazione con Pro Avis Castelnuovo Magra e tanti altri, organizza la manifestazione podistica SU E GIU’ ... msn.com