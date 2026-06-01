Grrrigna Comics il fumetto piace sempre | un successo la quarta edizione
La quarta edizione di Grrrigna Comics si è conclusa dopo tre giorni dedicati al mondo del fumetto. Durante l’evento, i visitatori hanno potuto incontrare autori e protagonisti del settore, partecipando a sessioni e incontri. La manifestazione ha registrato un grande afflusso di pubblico, confermando l’interesse crescente per questa forma d’arte. La manifestazione si è chiusa con riscontri positivi da parte degli organizzatori.
Tre giorni dedicati al fumetto, nei quali poter incontrare autori e protagonisti della nona arte. Il Grrrigna Comics manda in archivio la quarta edizione con sensazioni decisamente positive.Nella tre giorni di appuntamenti che hanno animato Barzio e dintorni c'è stato spazio per tutti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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