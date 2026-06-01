Grrrigna Comics il fumetto piace sempre | un successo la quarta edizione

Notizia in breve

La quarta edizione di Grrrigna Comics si è conclusa dopo tre giorni dedicati al mondo del fumetto. Durante l’evento, i visitatori hanno potuto incontrare autori e protagonisti del settore, partecipando a sessioni e incontri. La manifestazione ha registrato un grande afflusso di pubblico, confermando l’interesse crescente per questa forma d’arte. La manifestazione si è chiusa con riscontri positivi da parte degli organizzatori.