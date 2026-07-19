I fratelli Andrew e Tristan Tate, ex kickboxer, sono stati arrestati a Miami dalle autorità federali statunitensi. L’arresto è stato disposto in seguito a un mandato di cattura internazionale emesso dal Regno Unito. I due sono coinvolti in un’indagine per accuse di stupro e tratta di esseri umani. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine statunitensi.

I fratelli Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami dalle autorità federali statunitensi in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dal Regno Unito. Gli influencer, noti per le loro posizioni estremiste e misogine che hanno raccolto milioni di follower online e vicini al movimento MAGA del Presidente americano Donald Trump, sono finiti in manette per rispondere di una lunga serie di gravissime accuse, tra cui stupro, traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, lesioni personali e reati legati alla pornografia minorile. Il provvedimento, scaturito da un’indagine della polizia del Bedfordshire, riguarda fatti che sarebbero avvenuti tra il 2010 e il 2017 e che coinvolgerebbero almeno sette presunte vittime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stupro e tratta di esseri umani: Andrew e Tristan Tate, ex kickboxer, arrestati a Miami

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Arrestan a Andrew y Tristan Tate en Miami

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Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami. Le accuse non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione della GB dove Andrew è stato incriminato tra l'altro per stupro, e tratta di esseri umani x.com

Arrestato Andrew Tate con il fratello Tristan, le accuse di stupro e pedopornografia per gli influencer della manosfera reddit

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