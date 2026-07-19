Una studentessa californiana è morta bruciata viva dopo che un incidente ha provocato il rogo di una Tesla Cybertruck. L’auto si è incendiata mentre era intrappolata, causando la morte della ragazza. Due dei suoi amici sono deceduti nello stesso incidente. La Tesla ha preso fuoco mentre si trovava in strada, intrappolando la studentessa all’interno. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

A seguito di un incidente in cui hanno perso la vita due suoi amici, una studentessa universitaria californiana è morta bruciata viva quando una Tesla Cybertruck si è trasformata in una trappola mortale, “intrappolandola” al suo interno mentre il veicolo prendeva fuoco. Il 27 novembre 2024, Krysta Tsukahara, 19 anni, stava viaggiando su una Tesla Cybertruck con tre dei suoi amici quando il veicolo si è schiantato contro un muro di contenimento e ha preso fuoco. «Gli agenti sono giunti sul posto e hanno trovato un unico veicolo completamente avvolto dalle fiamme. Tragicamente, questa collisione ha causato diverse vittime», ha riferito il Dipartimento di Polizia di Piedmont in un post su Facebook. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Studentessa «morta bruciata viva» intrappolata in una Tesla

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Full: Veteran Lyly bravely and skillfully saved a young man whose life was in imminent danger.

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