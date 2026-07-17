Una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata in una piscina a Sestri Levante. La giovane era rimasta sott'acqua due giorni fa, dopo che i suoi capelli si erano incastrati nel bocchettone. È stata portata in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate e non si è riusciti a salvarla. La polizia ha aperto un’indagine sulla sicurezza della piscina.

Non ce l'ha fatta la bimba di 11 anni ricoverata in condizioni disperate due giorni fa all'ospedale pedriatrico Gaslini di Genova. La giovane era rimasta trattenuta sott'acqua in piscina a Sestri Levante dopo che i suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone. A comunicarlo è stata la Direzione dell'ospedale questa mattina con una nota. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. "I genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia - aggiunge la direzione -, l'intero ospedale si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Genova, è morta la bimba di 11 anni: intrappolata in piscina con i capelli nel bocchettone

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Morta la bimba intrappolata in piscina a Sestri Levante, la famiglia dona gli organi

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