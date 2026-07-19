Nel fine settimana, i Carabinieri di Benevento hanno aumentato i controlli nel centro cittadino, concentrandosi sui parcheggiatori abusivi e sui monopattini elettrici. Le operazioni sono state finalizzate a prevenire comportamenti pericolosi alla guida e a contrastare attività illecite che coinvolgono questi mezzi. Sono stati effettuati diversi controlli e verifiche per garantire una migliore fruizione degli spazi pubblici e ridurre i rischi legati a pratiche non autorizzate.

Nel corso di questo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno intensificato i servizi di controllo del territorio cittadino con l’obiettivo di prevenire le condotte pericolose alla guida, contrastare i comportamenti illeciti e assicurare una più serena e ordinata fruizione degli spazi pubblici.Particolare attenzione è stata rivolta alla circolazione dei monopattini elettrici, sempre più diffusi soprattutto tra i giovani e utilizzati frequentemente per gli spostamenti nel centro urbano. Numerosi i controlli finalizzati a verificare il rispetto delle nuove disposizioni delle normative che prevedono l’obbligo di indossare il casco, di dotare il mezzo di copertura assicurativa per la responsabilità civile e di applicare l’apposito contrassegno identificativo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Stretta ai parcheggiatori abusivi e sui monopattini elettrici

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