Durante un controllo tra Apice e Benevento, i Carabinieri hanno multato una mensa scolastica per irregolarità. Contestualmente, sono state identificate alcune persone che esercitavano l’attività di parcheggiatore abusivo. Le verifiche rientrano in un’operazione più ampia di controllo del territorio. Non sono stati riferiti altri dettagli sulle sanzioni o sui numeri complessivi delle persone controllate.

Tempo di lettura: 3 minuti Prosegue l’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Compagnia Carabinieri di Benevento, con servizi mirati nei centri abitati e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa, alla prevenzione delle condotte illecite e alla tutela della sicurezza della comunità. In tale contesto, i militari della Stazione Carabinieri di Apice, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento, hanno eseguito un’attività ispettiva presso la mensa di un Istituto Comprensivo del comune di Apice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli dei Carabinieri tra Apice e Benevento: sanzioni in una mensa scolastica, stretta sui parcheggiatori abusivi

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