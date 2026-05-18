Da domenica sono in vigore nuove regole per i monopattini elettrici in Italia, segnando l'inizio di un nuovo modo di gestire la micro-mobilità urbana. Le disposizioni del codice della strada prevedono l’obbligo di targa, casco e, a partire da luglio, anche di una polizza assicurativa. La normativa si applica su tutto il territorio nazionale, interessando chi utilizza questi mezzi per spostarsi nelle aree urbane. Le misure mirano a regolamentare l’uso dei monopattini e a garantire maggiore sicurezza.

È cominciata una nuova era per la micro-mobilità urbana. Da domenica, infatti, sono entrate in vigore le nuove disposizioni del codice della strada volte a regolamentare l’utilizzo dei monopattini elettrici in tutta Italia. Oltre al casco ora serve il targhino. Targa e casco, o niente monopattino. Da ieri è entrata in vigore la seconda stretta del governo sulla micromobilità urbana, con i possessori di monopattini elettrici che dovranno munirsi del contrassegno identificativo (detto anche “targhino”) da 8,66 euro o subire sanzioni amministrative e il fermo del mezzo. Una stretta che arriva a quasi un anno e mezzo dall’introduzione dell’obbligo di casco per i possessori e gli utilizzatori di monopattini elettrici, entrato in vigore nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Al via la stretta sui monopattini elettrici: targa, casco e da luglio obbligo di assicurazione

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Monopattini elettrici, dal 16 maggio scatta lobbligo di targa e assicurazione

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