Strage via D’Amelio 34 anni dopo una ferita che ci interroga ancora

A 34 anni dalla strage di via D’Amelio, il presidente della Repubblica ha affermato che il disegno eversivo è stato sconfitto, mentre la premier ha dichiarato che si prosegue sulla strada indicata dal giudice ucciso. Il ministro degli interni ha definito le vittime come “eroi silenziosi”. Palermo e tutto il paese commemorano l’attentato che causò la morte di un giudice e di altri presenti nell’attentato.

Strage via D’Amelio, 34 anni dopo. Mattarella: “Il disegno eversivo è stato sconfitto”. Meloni: “Seguiamo la strada di Borsellino”. Piantedosi: “Eroi silenziosi” Palermo e l’Italia oggi ricordano l’anniversario della strage di via D’Amelio. Erano le 16.58 del 19 luglio 1992. Davanti al civico 19 di via Mariano D’Amelio, a Palermo, un’autobomba ha cancellato un pezzo di Stato. Ha ucciso Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. L’unico a salvarsi fu Antonino Vullo, che in quel momento stava parcheggiando una delle auto di servizio. Erano passati 57 giorni da Capaci. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Strage Via D'Amelio 34 anni dopo: una ferita che non smette di parlare

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Temi più discussi: Rai per il 34° anniversario della strage di via D'Amelio; Strage di via d’Amelio. Quando il contrasto alla mafia parte dai bambini e dalle periferie; Via D'Amelio, 34 anni dopo: la strage che continua a interrogare l'Italia. Mattarella: 'Sconfitto il disegno eversivo'; 19 Luglio 1992, la strage di Via D’Amelio.

Il #19luglio 1992 la strage di via D’Amelio, a #Palermo, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua #scorta. A 34 anni da questa strage e un dovere ricordare chi come #Borsellino ha combattuto, fino all’ultimo giorno della sua vita, cont x.com

Via D'Amelio, 34 anni dopo: la strage che continua a interrogare l'Italia reddit

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