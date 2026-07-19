Il 19 luglio 1992, a Palermo, un’auto esplose in via D’Amelio, uccidendo il magistrato e cinque agenti di scorta. L’attentato, rivendicato da Cosa nostra, ha causato la morte di Paolo Borsellino e dei suoi accompagnatori. Sono passati 34 anni da quel giorno, che ha segnato profondamente la lotta contro la mafia. La città ricorda l’evento con cerimonie e commemorazioni.

Sono trascorsi 34 anni dalla strage di via D’Amelio, uno degli attentati mafiosi più drammatici della storia italiana. Il 19 luglio 1992, a Palermo, un’autobomba esplose davanti alla casa della madre del giudice Paolo Borsellino, uccidendo il magistrato e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L’attentato, avvenuto a meno di due mesi dalla strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, rappresentò uno dei momenti più drammatici dello scontro tra Cosa nostra e lo Stato, segnando profondamente la storia della lotta alla mafia in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Strage di via D’Amelio, 34 anni dopo Palermo ricorda Paolo Borsellino

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Strage Via D'Amelio 34 anni dopo: una ferita che non smette di parlare

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