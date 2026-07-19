A 34 anni dalla strage di via D’Amelio, il presidente della Repubblica ha affermato che il tentativo eversivo è stato sconfitto. In occasione dell’anniversario, l’Italia ha reso omaggio a Paolo Borsellino e ai cinque agenti della scorta uccisi nell’attentato del 19 luglio 1992. La commemorazione si è svolta in ricordo delle vittime e della lotta contro la mafia. Nessuna dichiarazione su eventuali sviluppi giudiziari o processi in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS A 34 anni dalla strage di via D’Amelio, l’Italia rende omaggio al magistrato Paolo Borsellino e ai cinque agenti della sua scorta, uccisi nell’attentato mafioso del 19 luglio 1992. Una tragedia che continua a rappresentare uno dei momenti più drammatici della storia della Repubblica e della lotta contro Cosa Nostra. La strage del 19 luglio 1992. Alle 16:58 del 19 luglio 1992, un’autobomba esplose davanti al civico 19 di via Mariano D’Amelio, a Palermo. Nell’attentato persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L’unico sopravvissuto fu il poliziotto Antonino Vullo, che in quel momento si trovava a parcheggiare una delle vetture di servizio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Strage di via D’Amelio, 34 anni dopo, Mattarella: ‘Sconfitto il disegno eversivo’

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Strage Via D'Amelio 34 anni dopo: una ferita che non smette di parlare

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