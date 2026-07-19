Due mesi dopo l’attentato di Capaci, un’esplosione ha ucciso il giudice Borsellino in via D’Amelio. La bomba ha causato la morte di cinque agenti di scorta e del magistrato. La scena è stata teatro di un’azione eversiva contro lo Stato. Il presidente ha dichiarato che il disegno eversivo è stato sconfitto e che Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile.

“La strage di via D’Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del Paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani”, così Sergio Mattarella in occasione dell’anniversario della strage avvenuta a Palermo il 19 luglio 1992 in cui morirono il giudice Paolo Borsellino insieme a cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Un disegno eversivo che, ha specificato il presidente della Repubblica, con il contributo di uomini e donne delle forze della polizia, della magistratura, delle istituzioni, “ è stato sconfitto “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Strage di via D’Amelio, Mattarella: “Quel disegno eversivo è stato sconfitto. Borsellino e Falcone simboli della riscossa civile”

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